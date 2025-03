BVB zeigt in der Champions League zwei Gesichter und verliert einen Spieler!

Dortmund - Eine gute Halbzeit war am Dienstagabend nicht genug! Borussia Dortmund zeigte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den OSC Lille zwei Gesichter - und hat deshalb in Frankreich nun noch ein hartes Stück Arbeit vor sich.

Daniel Svensson (am Boden) musste kurz vor Schluss verletzt raus. © Federico Gambarini/dpa

Denn trotz drückender Dominanz im ersten Durchgang sowie der Führung musste sich der BVB am Ende mit einem mauen 1:1-Remis begnügen.

Zu allem Überfluss verletzte sich Linksverteidiger Daniel Svensson nach einem harten Foul von André Gomes in der 83. Minute, das auch auf eine Rote Karte gecheckt wurde.

Allerdings ließ der Referee den Platzverweis am Ende stecken. Nur der Schwede musste runter, für ihn kam Yann Couto. An der Reaktion des Abwehrmannes war aber eindeutig zu erkennen: Das könnte eine lange Zwangspause geben.

Auf derart große Ernüchterung zum Abpfiff deutete zunächst wenig hin. Die Dortmunder fanden eigentlich schwungvoll und mit der breiten Brust aus zuletzt zwei Siegen in der Bundesliga in die Partie. Den Lohn kassierten sie zudem bereits in der 22. Minute.

Nach einer BVB-Ecke von der rechten Seite klärte Lille-Verteidiger Alexsandro die Kugel zu kurz in den Rückraum vor die Füße von Karim Adeyemi, der das Leder gekonnt über den Spann rutschen und flach neben dem linken Pfosten einrasten ließ. Der passte ganz genau!

Auch nach der Führung kontrollierte die Kovac-Elf das Duell gegen lange völlig harmlose Nordfranzosen fast nach Belieben, doch wie schon im Zwischenrunden-Rückspiel gegen Sporting wurde die Überlegenheit in zu wenige Treffer umgemünzt.