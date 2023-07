Doppelte Sorgen beim BVB! Zwei Dortmunder müssen verletzt vom Platz

San Diego (USA) - Das Testspiel von Borussia Dortmund gegen den US-amerikanischen Zweitligisten San Diego Loyal lief für den deutschen Vizemeister zumindest vom Ergebnis her wie geschmiert, doch die Schwarz-Gelben könnten den deutlichen Triumph teuer bezahlt haben.

BVB-Talent Julien Duranville (17, M.) durfte sich zwar über ein Tor freuen, allerdings musste er wenig später ausgewechselt werden. © DENIS POROY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Rund drei Wochen vor dem Start der Bundesliga überrollte der BVB die Hausherren aus Kalifornien vor 12.207 Zuschauern im Snapdragon Stadium am Donnerstag (Ortszeit) standesgemäß mit 6:0, musste dabei aber gleich zwei Rückschläge verkraften.

Bereits in der 13. Minute verließ Julien Duranville (17) angeschlagen den Platz. Er wurde am Spielfeldrand behandelt und anschließend ausgewechselt, für ihn kam Donyell Malen (24) in die Partie.

Der belgische U19-Nationalspieler wechselte im vergangenen Januar für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zur Borussia, verpasste in der Folge allerdings die komplette Rückrunde aufgrund eines Muskelteilabrisses im Oberschenkel, der erneut zu zwicken schien.

Zuvor hatte der hochtalentierte Flügelflitzer schon nach 84 Sekunden die frühere Führung für Dortmund besorgt. Nach einer Ryerson-Flanke von links und der Ablage durch Youssoufa Moukoko (18) setzte er seinen Körper geschickt ein und beförderte die Kugel per Volley aus der Drehung ins Netz.

Sturmjuwel Moukoko legte noch vor dem Pausenpfiff nach (27. Minute), im zweiten Durchgang machten Marco Reus (34, 60.), Thomas Meunier (31, 62.), Sébastien Haller (29, 68.) per Foulelfmeter und Paul Besong (22, 89.) das halbe Dutzend voll.