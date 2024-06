Drei Neue für BVB-Coach Sahin! Mit diesem Trainerteam geht Dortmund in die neue Saison

Dortmund - Ein Quartett soll den BVB in die Erfolgsspur bringen! Nuri Sahin (35), neuer Chefcoach von Borussia Dortmund , bekommt Unterstützung: Gleich drei neue Co-Trainer kommen an den Borsigplatz.

"Aufgrund seines privaten Umfelds und seiner persönlichen Trainerentwicklung steht Bender dem BVB in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung", heißt es in einer offiziellen Vereinsmitteilung. Weitere Details wurden nicht genannt.

Für Piszczek ist es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Der ehemalige Außenverteidiger feierte mit dem BVB in der Vergangenheit große Erfolge, wurde mit der Borsigplatz-Truppe zweimal Deutscher Meister (2011, 2012) und DFB-Pokalsieger (2012, 2017 und 2021).

Im Juli 2021 folgte der Abschied in Richtung Polen, die Rückkehr in seine Heimat zum LKS Goczalkowice-Zdroj. Dort war der 39-Jährige als Spielertrainer aktiv. Nun also das Comeback an der Seitenlinie!