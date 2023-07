Eltern von BVB-Star Moukoko bald obdachlos? Villa in Hamburg zwangsversteigert

Hamburg/Dortmund - Das Tischtuch ist zerschnitten! Die Eltern von BVB -Star Youssoufa Moukoko (18) müssen bis Ende Juli ihre Hamburger Familien-Villa räumen - und das, obwohl ihr Sohn in Dortmund zehn Millionen Euro im Jahr verdient.

Laut dem Artikel gerieten Moukoko und die Familie kurz vor seinem 18. Geburtstag am 20. November 2022 aneinander. Wie aus dem Umfeld zu hören war, ginge es zu diesem Zeitpunkt nur noch um das Thema Geld .

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Wie die Bild berichtet, wurde das Haus am Rand der Hansestadt zwangsversteigert. Den Eltern droht nun sogar die Unterbringung in einer Flüchtlingsunterkunft.

Der deutsche Nationalspieler hat die finanzielle Unterstützung seiner Eltern eingestellt. © Uwe Anspach/dpa

Weil es jedoch zu keiner Einigung kam, - im Grundbuch stand Moukokos Mutter Marie als alleinige Eigentümerin - wurde das Haus zwangsversteigert. Nach zwei gescheiterten Versuchen ging der Zuschlag am 13. Juni 2023 an eine Familie. "Der Zuschlag wurde auf das Meistgebot in Höhe von 570.000 Euro erteilt", erklärte Astrid Hillebrenner, Direktorin des Amtsgerichts Tostedt, der Bild.

Damit kann die Familie immerhin die Schulden abbezahlen. Doch es kommt noch schlimmer. Die Eltern müssen die Villa verlassen, dürfen dort auch nicht mehr zur Miete wohnen. Bis Ende Juli müssen sie ausgezogen sein.

Die Gemeinde hat sich für Joseph und Marie Moukoko eingesetzt und ihr eine notdürftige Unterkunft organisiert, in einer Flüchtlingsunterkunft südlich von Hamburg.

Während sich der Fußball-Profi dazu nicht äußern wollte und per Anwalt auf seine Privatsphäre verwies, sagte sein Vater nur so viel: "Unser Sohn unterstützt uns nicht mehr. Aber glauben Sie, ich würde schlecht über ihn reden?"