Er gewann zwei Meisterschaften mit dem BVB: "Kuba" macht Schluss!

Von 2007 bis 2016 spielte sich Jakub "Kuba" Błaszczykowski (37) in die Herzen der BVB-Fans. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das gab der Mittelfeldspieler am Donnerstagabend selbst in den sozialen Netzwerken bekannt.

"Jeder Weg hat ein Ende. Vielen Dank für die tolle Unterstützung, die ich bei jedem Schritt erhalten habe. Es hat sich gelohnt, für Euch zu spielen und Opfer zu bringen", schrieb der zweifache polnische Fußballer des Jahres.

Und erklärte dann: "Ich habe die schwere Entscheidung getroffen, meine Karriere zu beenden."

Zuletzt war der Routinier für Wisla Krakau in seinem Heimatland am Ball, wo ihm einst auch der Durchbruch im Profibereich gelang. "Der Verein plant, seine Legende in angemessener Weise zu ehren", hieß es vonseiten des Ekstraklasa-Vertreters. Das soll am 5. August bei der Partie gegen Stal Rzeszów geschehen.

Hierzulande war der stets unermüdliche Außenbahn-Wirbler für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg aktiv. Schon 2007 wechselte "Kuba" für rund drei Millionen Euro aus Krakau zum BVB.

Unter Jürgen Klopp (56) feierte der Rechtsfuß in der Folge zwei Deutsche Meisterschaften und einen DFB-Pokalsieg mit den Schwarz-Gelben.

Vor allem während der Double-Saison 2011/12 bestach Błaszczykowski an der Seite seiner Nationalelf-Kollegen Robert Lewandowski (34) und Łukasz Piszczek (38) mit sieben Treffern sowie zwölf Vorlagen in 40 Einsätzen.

Insgesamt stand der Flanken-Virtuose ganze 253 Mal für die Borussia auf dem Rasen.