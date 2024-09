"Stabiler Zustand": Ex-BVB-Star in Autounfall verwickelt!

Tarkwa (Ghana) - Bange Momente für Otto Addo (49) und seine Kollegen! Der ehemalige Profi und Talent-Manager von Borussia Dortmund war am Sonntagmorgen in einen Autounfall verwickelt.

Man sei darüber hinaus zuversichtlich, dass die Übungsleiter für die anstehenden Länderspiele in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Angola (5. September) und Niger (9. September) bereits wieder zur Verfügung stehen.

Trotzdem kam das Trainerteam offenbar glimpflich davon. Nach Angaben des Verbandes seien alle drei Coaches in einem "stabilen Zustand". In der Hauptstadt Accra warten weitere medizinische Untersuchungen auf sie, demzufolge jedoch nur als Vorsichtsmaßnahme.

Auch Fotos in den sozialen Netzwerken zeigen ein stark ramponiertes Fahrzeug, bei dem es sich um den Wagen der ghanaischen Delegation handeln soll.

Wie der ghanaische Fußballverband bekannt gab, besuchten der Nationaltrainer der "Black Stars", sein Assistent John Paintsil (43) sowie Torwart-Coach Fatau Dauda (39) zuvor in offizieller Funktion das Supercup-Spiel zwischen FC Samartex und Nsoatreman FC.

In der Rückrunde der Saison 2020/21 unterstützte Otto Addo (49, r.) den damaligen BVB-Coach Edin Terzic (41, l.) als Co-Trainer. © Michael Sohn/AP-Pool/dpa

Mitfühlende Grüße gab es inzwischen aus der Bundesliga, der BVB meldete sich im Netz nämlich zu Wort und wünschte allen Beteiligten eine "gute und schnelle Genesung".

Addo war als Profi sechs Jahre für die Schwarz-Gelben am Ball und kickte hierzulande zudem für Hannover 96, Mainz 05 und den HSV.

2019 heuerte der gebürtige Hamburger dann als Talent-Manager in Dortmund an und schliff Nachwuchs-Juwelen wie Youssoufa Moukoko (19), Jamie Gittens (20) oder Giovanni Reyna (21) auf ihrem Weg in den Herrenbereich. Kurzzeitig fungierte er unter Edin Terzic (41) auch als Co-Trainer.

Im vergangenen März sagte der 49-Jährige dann aber erneut seinem Heimatland Ghana als Nationaltrainer zu und verließ die Borussia endgültig zum Saisonende im Sommer.