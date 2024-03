Ehemaliger Dortmunder tritt nach: "Fehlt an Neutralität und Konkurrenzkampf"

Dortmund - So richtig warm wurden Thomas Meunier (32) und der BVB nie miteinander, auch wenn der Belgier dreieinhalb Jahre in Dortmund verbrachte. Wenige Wochen nach seinem Abschied aus Deutschland ist klar: Diese Beziehung ist endgültig abgekühlt.

Dreieinhalb Jahre lang spielte Thomas Meunier (32, 4.v.l.) in Schwarz-Gelb. Im Februar verließ er den Klub aber im Clinch. © UWE KRAFT / AFP

Anfang Februar verließ Meunier die Schwarz-Gelben in Richtung Türkei, schloss sich Trabzonspor an, obwohl er in den Monaten zuvor Stammspieler gewesen war.

Das wäre jedoch nicht so geblieben, wie er jetzt auf einer Pressekonferenz bei der belgischen Nationalmannschaft erzählte.

"Dortmund hat mir gegenüber kommuniziert, obwohl ich auf dem Platz stand, dass die Rückkehr meines Konkurrenten nach seiner Verletzung mich wieder ins Abseits befördern würde", erklärte Meunier.

Denn nur durch den Ausfall von Julian Ryerson (26) war der Rechtsverteidiger überhaupt wieder in die Startformation gerutscht, für die Champions League war er nicht einmal in den Kader berufen worden.

"Da fehlt mir ehrlich gesagt etwas die Neutralität und der Konkurrenzkampf, aber gut, das ist ein anderes Thema", trat der 32-Jährige nach.

Durch seine Nebenrolle bei der Borussia rückte er auch aus dem Dunstkreis der Nationalmannschaft, wurde für die letzten vier Länderspielperioden nicht für Belgien nominiert.

Um eine Chance auf die Europameisterschaft zu haben, musste also eine Veränderung her: "Die Botschaft ist auf jeden Fall angekommen: Wenn du die Möglichkeit hast zu gehen, dann geh, denn hier wird es kompliziert für dich."