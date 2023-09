Fragwürdige Entscheidungen am Wochenende: Genervter Hummels will Regeländerung!

Dortmund - Aufreger gibt es an jedem Bundesliga-Spieltag. Am gerade abgelaufenen vierten Spieltag dominierte ganz klar die Diskussion über fragwürdige Elfmeter-Entscheidungen. Zwei strittige Handelfmeter-Entscheidungen am Sonntag brachten auch Borussia Dortmunds Mats Hummels (34) auf die Palme.