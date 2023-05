Grätscht Dortmund der Eintracht dazwischen? BVB nimmt PSG-Juwel ins Visier!

Dortmund - Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Eintracht Frankfurt an Abwehrtalent El Chadaille Bitshiabu (17) von Paris St. Germain dran sein soll. In Dortmund klingelten da wohl die Glocken, denn nun beschäftigt sich offenbar auch der BVB mit dem Youngster. Kommt es zum deutschen Transfer-Rennen?

PSG-Juwel El Chadaille Bitshiabu (17, r.) schaffte in dieser Saison den Durchbruch in der ersten Mannschaft. Dennoch soll sein Abgang bevorstehen. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Laut einem Bericht der französischen Sportzeitung L'Équipe interessieren sich die Schwarz-Gelben ebenfalls für den erst 17-jährigen Innenverteidiger und bringen sich daher in Lauerstellung.

Obwohl der 1,96 Meter große Defensiv-Hüne in der aktuellen Saison trotz seines jungen Alters schon zehn Einsätze in der Ligue 1 absolviert hat und zu den vielversprechendsten Talenten des Spitzenklubs gehört, sollen die Zeichen auf Abschied stehen.

Nach Informationen von FussballTransfers wechselte Bitshiabu kürzlich nämlich seinen Berater. Demzufolge lässt er sich künftig von Star-Agent Jorge Mendes (57) vertreten, der im anstehenden Sommer einen neuen Deal klarmachen soll.

Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2024, da PSG dem Vernehmen nach allerdings eine große Transferoffensive in der Abwehr plant, könnte das Eigengewächs den Verein verlassen und so noch etwas Ablöse einspielen.