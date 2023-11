Hinrunde gelaufen! BVB muss lange auf deutschen Nationalspieler verzichten

In der Zentrale könnte es für den BVB mit Blick auf Samstag nun eng werden, da auch Kapitän Emre Can (29) infolge einer Prellung erst seit wenigen Tagen wieder mit dem Team trainiert.

"Das hat sich leider in den letzten Tagen nicht verbessert. Wir haben nun entschieden, ihm eine Pause und Regeneration zu geben", so Terzić weiter. "Es ist keine OP notwendig. Es ist einfach eine unglückliche Stelle im Hüftbereich. Deshalb braucht er da komplette Ruhe und bekommt natürlich weiterhin die Therapien, die möglich sind."

"Er wird in diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Wir gehen davon aus, dass wir ihn dann Anfang Januar wieder aufbauen und ins Training integrieren können", erklärte der Übungsleiter.

Das bestätigte Dortmunds Coach Edin Terzić (41) am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr).

In der Königsklasse gelang Felix Nmecha (23) kürzlich sein erstes Tor im BVB-Dress. © Ina FASSBENDER/AFP

Nmecha war vor der Saison für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg in den Signal Iduna Park gewechselt und ließ sein Talent in den vergangenen Wochen nach einigen Anlaufschwierigkeiten endlich regelmäßig aufblitzen.

In wettbewerbsübergreifend 15 Partien steuerte der Achter immerhin ein Tor sowie zwei Vorlagen bei und überzeugte vor allem in den Siegen gegen Union Berlin und zuletzt in der Champions League gegen Newcastle United.

Für Dortmund startet die Winterpause im deutschen Oberhaus nach dem Match am 19. Dezember gegen Mainz, bevor es am 13. Januar 2024 in Darmstadt weitergeht.