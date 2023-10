Keine Füllkrug-Show beim Wiedersehen mit Werder: Gebürtiger Bremer schießt den BVB zum Sieg!

Dortmund - Das war ein hartes Stück Arbeit! Beim Wiedersehen von BVB-Stürmer Niclas Füllkrug mit seiner alten Liebe Werder Bremen biss sich Borussia Dortmund lange Zeit die Zähne aus, um am Ende doch knapp mit 1:0 (0:0) zu gewinnen.

Niclas Füllkrug (r.) konnte gegen seinen ehemaligen Verein zwar nicht treffen, dafür aber drei Punkte feiern. © David Inderlied/dpa

Es war die Frage im Vorfeld der Begegnung zwischen dem BVB und dem SVW: Verschärft ausgerechnet Füllkrug die grün-weiße Krise mit Treffern gegen seinen früheren Arbeitgeber?

Nach gut 75 Minuten wurde sie mit "Nein" beantwortet, als der Last-Minute-Neuzugang des Vizemeisters vom Platz spazierte und durch Sébastien Haller ersetzt wurde. Dafür avancierte ein anderer Kicker mit einer Verbindung an die Weser zum Matchwinner.

Mit dem Privatjet hatten die Schwarz-Gelben ihre deutschen Nationalspieler nach der USA-Reise extra für das Duell mit den Hanseaten zurückgeholt, vom Jetlag fehlte zunächst trotzdem jede Spur.

Die Borussen legten engagiert los und nahmen gegen die in den letzten Wochen sehr wacklige Defensive der Norddeutschen den frühen Treffer ins Visier. Allerdings blieben die ersten Lücken ungenutzt, was die Gäste offenbar motivierte und nach etwa zehn Minuten immer besser in die Partie finden ließ.

Auf vereinzelte Nadelstiche in der Offensive folgte eine dichtere Organisation in der Bremer Hintermannschaft, an der sich die Dortmunder über weite Strecken des ersten Durchgangs die Zähne ausbissen.

Erst nach einer guten halben Stunde spielte Werder im Aufbau mal mit dem Feuer, was Marco Reus frei vor Keeper Zetterer aber nicht in eine Notiz auf der Anzeigetafel ummünzen konnte (32.).