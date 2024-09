Lost Place oder Champions-League-Stadion? BVB-Fans erleiden Klo-Schock

Brügge (Belgien) - Die Leistung von Borussia Dortmund auf dem Platz war in den ersten 70 Minuten des Champions-League-Spiels gegen Brügge nicht schön anzusehen - doch die Fans, die währenddessen aufs Klo mussten, erlebten noch einen weitaus erschreckenderen Anblick!

Das Jan-Breydel-Stadion in Brügge wurde zuletzt 1999 renoviert - das merkt man den Toiletten auch an. (Archivbild) © COR MULDER / ANP / AFP

Am Ende überwog die Freude über den 3:0-Erfolg in Brügge, der in den letzten 20 Minuten des Spiels nach der Einwechslung von Jamie Gittens (20) herausgespielt wurde.

Weniger Grund zum Freuen hatten die Auswärtsfahrer allerdings, wenn sie sich nach dem einen oder anderen Stadionbier erleichtern mussten, denn die Toiletten im Jan-Breydel-Stadion sind offenbar eine echte Zumutung.

Ein X-User lud Fotos der Sanitäranlagen mit dem Zusatz "Das Klo bei euch im Stadion ist übrigens [eine] Frechheit" im Netz hoch - zu sehen sind verschmutzte Betonwände und -böden, eine dreckige Pinkelrinne, vor der sich bereits eine Pfütze gebildet hat, ein einzelnes kleines Waschbecken ohne Seife.

Ekel-Alarm beim deutschen Champions-League-Gegner!