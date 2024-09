Champions League: Später Nackenschlag! RB Leipzig kassiert Last-Minute-Pleite in Madrid

Fortsetzung des Artikels laden

20.09 Uhr: Das steckt hinter dem Brügge-Banner vor dem BVB-Spiel

Die Fans aus Brügge haben ein ganz besonderes Spiel niemals vergessen. Es war der 9. Dezember 1987, als der FC daheim im Achtelfinale den BVB zum Rückspiel im damaligen UEFA-Pokal empfing. Das Hinspiel hatten die Schwarz-Gelben mit 3:0 gewonnen, die Brügger zwangen den Klub mit einem 3:0 nach regulärer Spielzeit in die Verlängerung. In der schossen die Belgier dann noch zwei Tore und die Borussia damit aus dem Wettbewerb. Die Fans hoffen am heutigen Mittwoch erneut auf so einen tollen Auftritt. Vor dem heimischen Fanblock hängt ein Banner mit den Worten: "Take us back to heaven. Like our boys did in '87" (Dt.: Bring uns zurück in den Himmel, so wie es unsere Jungs '87 getan haben).

19.53 Uhr: Die Aufstellung des BVB ist da - es gibt eine Überraschung

Die Aufstellung des BVB vor dem Spiel in Brügge ist da und es gibt eine Überraschung in der Aufstellung. Serhou Guirassy muss wieder auf die Bank. Gegen Heidenheim hatte der Stürmer noch in der Startelf gestanden. Generell wartet Trainer Nuri Sahin mit einigen Änderungen im Vergleich zur Bundesliga auf. So agieren Sabitzer und Can von Beginn an, die gegen Heidenheim noch von der Bank kamen. Zudem rückt Schlotterbeck wieder in die Innenverteidigung, Felix Nmecha muss auf der Sechs Platz machen. Waldemar Anton sitzt ebenfalls zunächst auf der Bank.

19.50 Uhr: Die zweite Halbzeit in Prag läuft

Die zweite Hälfte in Prag läuft, wir schauen aber auch intensiv auf den BVB vor der Partie in Brügge.

19.40 Uhr: Halbzeit in beiden Stadien

Jetzt ist auch in Bologna Pause.

19.35 Uhr: In Prag ist Halbzeit, in Bologna wird noch gespielt

In Prag ist Halbzeit, in Bologna werden acht Minuten nachgespielt, weil es in der ersten Hälfte eine minutenlange Unterbrechung aufgrund einer VAR-Prüfung gab. Keiner weiß genau, worum es sich dabei genau gehandelt hat.

19.30 Uhr: Sparta Prag erhöht gegen RB Salzburg auf 2:0

Da ist das 2:0 für Sparta Prag! Olatunji, der schon vorhin eine dicke Chance hatte, nutzt einen Abwehrpatzer und schießt zum 2:0 ins lange Eck.

19.06 Uhr: Bologna spielt nach vorn, kann sich aber noch nicht belohnen

Vom Schock des Elfmeters in der 2. Minute hat sich Bologna gut erholt und spielt nach vorn. Der letzte Pass fehlt aber noch bei den Rossoblu auf einem ganz nassen Rasen, da es in Italien in Strömen regnet.

19.03 Uhr: RB Salzburg jubelt, doch dann geht die Fahne hoch

Jubel bei RB Salzburg, doch da haben sich die Österreicher zu früh gefreut. Dorgeles netzte zwar ein, stand dabei aber klar im Abseits, die Fahne ging sofort hoch. Kurz zuvor vergab Sparta die Riesenchance zum 2:0, als Olatunji einen Kopfball ganz knapp neben den rechten Pfosten setzte. Von einer Underdog-Rolle kann bei Prag keine Rede sein bislang.

18.54 Uhr: Janis Blaswich im Tor von RB Salzburg wirkt nervös

Janis Blaswich scheint nervös, denn kurz nach dem ersten Gegentor steht der Keeper weit vor seinem Kasten. Haraslin erkennt das, zieht ab und Salzburg hat Glück, dass der Schuss aus der Distanz am Tor vorbeigeht.

18.50 Uhr: Blaswich-Patzer leitet die Prager Führung ein, Skorupski hält Donezk-Elfmeter

Was für ein Auftakt! Nach nur einer Minute steht es schon 1:0 für Sparta Prag. Krasniqi zog in den Strafraum, zog ab. Torhüter Janis Blaswich wehrt den Ball zentral ab, das nutzt Karinien eiskalt. In Bologna zeigt nach zwei Minuten der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, doch Sudakov behält die Nerven nicht und scheitert an Skorupski im Bologna-Tor.

Ein Patzer von Janis Blaswich leitete die 1:0-Führung von Prag ein. © imago / GEPA pictures

