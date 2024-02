Matthäus kritisiert: BVB hat einen "Virus" im Team, zwei Leader sollten gehen!

Bediente Mienen nach der BVB-Heimpleite gegen die TSG Hoffenheim. © Bernd Thissen/dpa

Das gab es diese Saison noch nicht! Der BVB verspielt eine Führung im heimischen Signal Iduna Park und steht am Ende gänzlich ohne Punkte da. Die 2:3-Heimpleite gegen die TSG Hoffenheim war ein herber BVB-Rückschlag.

Die Borussen hatte bis dato kein Spiel in 2024 verloren, während Hoffenheim als drittschlechtestes Bundesliga-Team des Jahres daherkam und binnen drei Minuten das Spiel drehte.

Für Fußball-Experte Lothar Matthäus ein gefundenes Fressen, um gegen die Schwarz-Gelben zu ledern! In seiner Sky-Kolumne holt er zum großen Schlag aus: "Die Mannschaft ist verunsichert [...] anscheinend trägt [sie] einen Virus in sich", so der langjährige Bayern-Spieler.

Matthäus begründet das mit der Diskrepanz zwischen den bisher eingefahrenen Ergebnissen, Leistungen und der eigentlichen Qualität des Kaders.

In der Tat hat man beim BVB das Gefühl, dass das Team zu selten an sein Leistungsmaximum kommt. Doch was tun?