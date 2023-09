Mitten in der Nacht: BVB gibt den Abgang dieses Nationalspieler bekannt

Thorgan Hazard (30) steht beim BVB vor dem Abflug. © Bernd Thissen/dpa

Zwar war in Deutschland die Deadline für Transfers am vergangenen Freitag um 18 Uhr abgelaufen, doch in Belgien stand diese Frist erst Mittwoch um Mitternacht an.



Und genau da tat sich für den linken Außenbahnspieler und den BVB eine Lücke auf. Zuvor wurde er mit Newcastle United in Verbindung gebracht, doch dann arbeitete der RSC Anderlecht mit Hochdruck an einer Verpflichtung.

In seiner belgischen Heimat unterschrieb der 30-Jährige einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2026. "Ich bin sehr glücklich, in Anderlecht unterschrieben zu haben. Ich hatte mit meiner Familie auch das Gefühl, gern nach Belgien zurückkehren zu wollen", so Hazard.

Er habe die Entwicklungen im Klub im Laufe des Sommers intensiv verfolgt und sei beeindruckt von den Tätigkeiten auf dem Transfermarkt, der Qualität der Mannschaft und dem Projekt des Vereins. "Ich wollte unbedingt Teil davon sein", wird Hazard auf der Vereinsseite zitiert.

Kurz zuvor hatte der Verein den dänischen Nationalkeeper Kasper Schmeichel (36) verpflichtet.