"Muss über den Trainer diskutiert werden": Matthäus zählt Terzić an!

Nach dem enttäuschenden Unentschieden in Augsburg hat Lothar Matthäus BVB-Trainer Edin Terzić öffentlich infrage gestellt.

Von Aliena Rein

Dortmund - Auf den Freudentaumel nach dem Gewinn der "Todesgruppe" in der Champions League folgte der Kater in der Bundesliga - Borussia Dortmund patzte in Augsburg, ließ zwei Punkte liegen und verliert langsam den Anschluss an die Spitzengruppe. Grund genug für Lothar Matthäus (62), Trainer Edin Terzić (41) infrage zu stellen!

Lothar Matthäus (62) hat eine klare Meinung zu BVB-Trainer Edin Terzić. © Focke Strangmann/dpa Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Augsburg hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (43) in den Ruhrnachrichten eine Analyse in der Winterpause angekündigt. Für Sky-Experte Matthäus, der bekanntlich kein Blatt vor den Mund nimmt, ist auch klar, worum es da gehen wird: "Wenn so etwas stattfinden sollte, dann wird auch über den Trainer diskutiert." Schließlich konnten die Schwarz-Gelben in der Bundesliga seit Ende Oktober nur noch zwei Siege einfahren, flogen in diesem Zeitraum auch aus dem DFB-Pokal. Die Champions League ist der einzige Lichtblick. Borussia Dortmund VAR-Rot und Eigentor: RB Leipzig besiegt tapfere Dortmunder im Topspiel! "Das Weihnachtsfest wird nicht so beruhigend sein in Dortmund, trotz dieser tollen Champions-League-Saison. Im Pokal ausgeschieden, in der Meisterschaft weit hinter den Erwartungen - nicht nur punktemäßig, vor allem leistungsmäßig", fasste Matthäus zusammen. "Das ist das Schlimme für mich als Fußballfan, das kommt gar nicht gut an."

Borussia Dortmund in der Bundesliga-Krise