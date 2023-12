BVB treibt PSG zur Verzweiflung und gewinnt die "Todesgruppe"!

Dortmund - Glücksgöttin Fortuna trug am Mittwochabend ein schwarz-gelbes Dress! Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Champions-League-Vorrunde ein wahres Chancen-Feuerwerk gegen PSG überstanden und die im Vorfeld beschworene "Todesgruppe" mit einem 1:1-Unentschieden und somit als Spitzenreiter in Richtung Achtelfinale verlassen.

Kurz darauf ging es - im Grunde kaum zu fassen - mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Adeyemi verpasste aus guter Position (33.), Kolo Muani antwortete mit dem nächsten Hochkaräter und scheiterte an Kobel (44.). Praktisch mit dem Pausenpfiff hatte Hummels die Dortmunder Führung zudem nach einem Freistoß auf dem Kopf (45.+1).

Es war ein schwarz-gelbes Spiel mit dem Feuer, aber der BVB ging nicht in Flammen auf, sondern machte sich allmählich an die Löscharbeiten.

Zunächst vergab Kang-in Lee völlig freistehend (16.), dann verschätzte sich Niklas Süle im Duell mit Mbappé, rettete aber selbst mit einer Monster-Grätsche vor der Linie (18.). Und keine 120 Sekunden später schlenzte Barcola das Leder auch noch an den rechten Pfosten (20.).

Die deutschen Hausherren starteten eigentlich anständig in die Partie, doch nach einer Viertelstunde drehte das Pariser Star-Ensemble mächtig auf und ließ beinahe minütlich Großchance auf Großchance folgen.

Demgegenüber musste der Scheichklub bis zuletzt um das Weiterkommen auf CL-Ebene zittern, obwohl den Franzosen ein ungefährdeter Einzug in die nächste Runde mehrfach auf dem Silbertablett serviert wurde.

Karim Adeyemi (l.) nutzte als Erster eine der zahlreichen Großchancen. © INA FASSBENDER / AFP

Im zweiten Durchgang setzte sich das Feuerwerk nahtlos fort, nur dass die Borussia den Knoten nun endlich platzen ließ.

Nach einem Ballgewinn tief in der gegnerischen Hälfte bediente Füllkrug seinen Sturmkollegen Adeymi, der überlegt zum 1:0 für den Bundesligisten einschob (51.).

Doch PSG hatte jetzt ebenfalls die passende Antwort parat. Lediglich fünf Zeigerumdrehungen später veredelte der erst 17-jährige Zaïre-Emery eine Mbappé-Hereingabe von der linken Seite zum 1:1-Ausgleich (56.).

Am Spielgeschehen änderte der Doppelschlag wenig. Die Franzosen, die mit dem Unentschieden vom Ergebnis im Parallelspiel in Newcastle abhängig waren, stürmten munter nach vorn und ließen weiterhin beste Gelegenheiten liegen. Die Gastgeber setzten wiederum vereinzelte Nadelstiche.

Auch in der Schlussphase wollte das Spielgerät einfach nicht mehr in den Maschen landen, doch da Milan in England einen Erfolg einfahren konnte, reichte das Unentschieden den Franzosen ebenfalls zum Achtelfinal-Einzug.