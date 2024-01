Nach Klopp-Ende bei Liverpool: Jetzt spricht der BVB!

Dortmund - Diese Nachricht schlug am Freitagmittage in wie eine Bombe: Everybody's Darling Jürgen Klopp (56) verlässt am Saisonende den FC Liverpool . Wenige Stunden später äußerten sich die ersten Verantwortlichen von Klopps Ex-Verein Borussia Dortmund !

Jürgen Klopp (56) wird in Dortmund nach wie vor dank seiner sympathischen Art und erfolgreichen Arbeit (2008 bis 2015) verehrt. (Archivbild) © Jonas Güttler/dpa

"Es ist so, dass ich, wie soll ich es sagen, keine Energie mehr habe", begründete Klopp seinen Abschied nach neun Jahren Liverpool am Saisonende.

Neun Jahre - so lange war Klopp noch nicht einmal für den BVB tätig (2008 bis 2015), mit dem er zwei Meisterschaften holte und im Champions-League-Finale stand.

Klar, dass sich in Hans-Joachim Watzke (64) ein jahrelanger Weggefährte am Freitag gegenüber dem SID zu Wort meldete: "Ganz hohen Respekt vor dieser Entscheidung, aber das zeigt einmal mehr, dass Jürgen außergewöhnlich ist", so der Geschäftsführer der Borussen am Freitag-Nachmittag.

Auch der heutige BVB-Trainer Edin Terzić (41) wurde auf der freitäglichen Pressekonferenz vor dem Sonntagsspiel gegen den VfL Bochum mit dem Klopp-Thema konfrontiert:

"Es kam auch für mich überraschend. Aber ich kenne Jürgen und weiß, egal welche Entscheidung er in seinem Leben getroffen hat, er hat sie sich sehr gründlich überlegt. Ich bin mir deshalb sicher, dass sich diese Entscheidung für ihn gut anfühlt."