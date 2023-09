Nach kritischem DAZN-Bericht: Niclas Füllkrug schlägt im TV-Interview zurück!

Hoffenheim - Auswärtssieg, erstes Füllkrug-Tor, Tabellenführer für eine Nacht. Alles roger bei Borussia Dortmund ? Nicht so ganz, denn die unterschwellige Medienkritik war selbst nach dem Abpfiff ein Thema für Torschütze Niclas Füllkrug (30).

Von Niclas Füllkrug (30) dürfte nach seinem Premieren-Treffer für den BVB einiges an Ballast abgefallen sein. © Bernd Thissen/dpa

BVB-Trainer Edin Terzić (40) war schon vor dem Anpfiff der Freitagspartie gegen die TSG Hoffenheim (3:1-Sieg) geladen.

Da hatte TV-Sender DAZN einen negativ behafteten Vorbericht aus BVB-Sicht eingespielt, der sich insbesondere auf die überschaubare Leistung der Dortmunder Neuzugänge um den torlosen Niclas Füllkrug stürzte.

Mit gehörig Wut im Bauch gingen also die Dortmunder in jene Freitagspartie. Allen voran Füllkrug, der in seinem fünften BVB-Einsatz endlich den Torbann brach und infolge eines Hoffenheimer Fehlers nach einem Einwurf früh auf 1:0 stellte.

Erleichterung für den 13 Millionen Euro teuren Neuerwerb, der später im Interview selbst von einem "kleinen Hindernis, was wir gemeistert haben", sprach. Es war nicht nur der erste Treffer im BVB-Trikot, sondern generell sein erstes Bundesliga-Tor seit April.

Insofern kam der erlösende Treffer genau zum richtigen Zeitpunkt, um aufkommende Diskussionen zu beenden, zumal Füllkrug selbst bekannte, "keinen leichten Start mit ein paar Problemen" bei den Borussen erlebt zu haben.