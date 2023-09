DAZN-Zoff, Platzverweis, Pyro-Show: BVB mit irrem Sieg in Hoffenheim

Sinsheim - Diese Partie hatte schon vor dem Anpfiff alles, was es für Bundesliga-Spannung braucht. Erst zoffte sich BVB-Trainer Edin Terzić (40) vor dem Anpfiff in der PreZero-Arena in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim mit DAZN. Dann lieferten die Dortmunder Fans eine irre Pyro-Show bevor schließlich Ramy Bensebaini mit Gelb-Rot vom Platz flog.