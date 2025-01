Nach langem Hin und Her: BVB trifft wichtige Personal-Entscheidung!

Dortmund - Was lange währt, wird endlich gut? Nach zähen Verhandlungen hat Borussia Dortmund eine entscheidende Personalie geklärt und den Vertrag von Sportdirektor Sebastian Kehl (44) bis 2027 verlängert.

Zuvor hatten sich die Verhandlungen über Monate hingezogen, aufgrund der sportlichen Talfahrt und vieler Nebengeräusche galt eine Ausweitung der Zusammenarbeit keineswegs mehr als selbstverständlich. Aktuell stehen die Dortmunder in der Bundesliga nur auf dem sechsten Tabellenplatz.

"Ich bin Borussia Dortmund extrem verbunden und freue mich sehr, auch weiterhin für diesen großartigen Klub arbeiten zu dürfen", so der 44-Jährige im Zuge der Verlängerung. "Wir haben uns auf klare Kompetenzen und Verantwortlichkeiten verständigt und haben gemeinsam große Ambitionen."

Das gaben die Schwarz-Gelben am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt. Das bisherige Arbeitspapier des ehemaligen Mittelfeldspielers wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

"Sebastian und ich kennen und vertrauen uns schon seit vielen Jahren", betonte der Borussia-Boss. "Unser vorrangiges Ziel ist klar: Wir möchten auch in den nächsten Jahren kontinuierlich in der UEFA Champions League vertreten sein und die dafür notwendige Rolle in der Bundesliga spielen."