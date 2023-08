Nach Wirbel um seine Allüren: Jetzt teilt Bellingham gegen den BVB aus

Dortmund/Almeria - Während der BVB sich am Samstag ganz mühsam zum Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Köln kämpfte, brillierte Ex-Spieler Jude Bellingham (20) für seinen neuen Verein Real Madrid.

Jude Bellingham (20, r.) ist bei Real Madrid nach kurzer Zeit schon ein gefeierter Star. © Fermin Rodriguez/AP/dpa

Beim Auswärtsspiel in Almeria feierten die Königlichen einen ungefährdeten 3:1-Erfolg. Zwei Tore schoss der Engländer, der nun neben Deutschlands Spitzen-Fußballer Toni Kroos (33) agiert.

Im überschwänglichen Jubel fielen nach der Partie einige Sätze von Bellingham, die in Dortmund überhaupt nicht gut ankommen dürften. "Ich bin zehnmal besser als in der vergangenen Saison. Ich fühle mich mit diesen Spielern sehr wohl und lerne jeden Tag dazu", so der Nationalspieler im Klub-TV.

Klar, kann man die Klasse des Real-Kaders nicht mit dem BVB vergleichen, doch die Aussagen sind auch indirekte Seitenhiebe auf seine ehemaligen Teamkollegen und Trainer Edin Terziç (40.).

Noch dazu erscheinen die Äußerungen in einem bestimmten Licht, nachdem zuletzt darüber berichtet wurde, dass zumindest die Mannschaftskameraden aus Dortmund gar nicht so böse sind über den Weggang des Superstars.