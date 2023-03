BVB-Youngster Moukoko soll schon 22 sein! Neues Dokument soll es belegen

So ließ Moukoko im November 2022 dies sogar gerichtlich verbieten. Pech für den Dortmunder: Das Landgericht Frankfurt hob das Verbot im Februar 2023 wieder auf.

Sicher ist nur: Das Dokument wurde noch nicht verifiziert und ob es überhaupt dazu kommt, ist mehr als fraglich. Klar ist nur, dass der junge Borusse alle Hebel in Gang gesetzt hat, um eine Veröffentlichung der Urkunde zu verhindern.

Bei den vorgelegten Dokumenten soll es sich um eine Kopie einer Geburtsurkunde handeln, welche in der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé auf den Namen "Youssoufa Mohamadou" ausgestellt worden sei.

Youssoufa Moukoko (18) gilt als eines der größten Talente, die Dortmund jemals hatte. © Bernd Thissen/dpa

Rätsel bestehen auch bezüglich Moukokos leiblicher Eltern.

Joseph Moukoko lebt seit 40 Jahren in der Bundesrepublik. Er soll Youssoufa eigenen Angaben zufolge 2014 im Alter von neun Jahren nach Hamburg geholt haben. Diese Angaben tätigte er anlässlich eines Verbotsverfahrens vor Gericht.

Joseph Moukoko versicherte unter Eid, der leibliche Vater von Youssoufa zu sein.

Kurios: In der vorliegenden Geburtsurkunde weicht der Name von Moukokos offiziell angegebenem ab. Der "Spiegel" hatte bereits im November darüber berichtet. In jenem Bericht war von einer Adoption die Rede: Joseph Moukoko soll Youssoufa als Talentscout entdeckt und danach adoptiert haben.

Das Standesamt Hamburg-Harburg bestätigt Moukokos offizielle Geburtsurkundenversion. Der Fußballprofi besitze laut Behördenangaben offizielle Dokumente, wonach sein Geburtstag am 20. November 2004 festgelegt sei. Dies bestätigte auch Moukokos Anwältin gegenüber "Bild".

Das Dokumenten-Wirrwarr um Youssoufa Moukoko wird dadurch nicht kleiner...