Nuri Sahin vor dem Aus: Wildert der BVB erneut bei diesem Rivalen?

Dort läuft es für sie aber alles andere als rund. Der Revierklub startete mit drei Niederlagen ins Jahr 2025, am Dienstagabend (21 Uhr) könnte in Norditalien die vierte hinzukommen und Sahins Schicksal endgültig besiegeln.

Der Coach ist zwar noch bis 2027 an den VfB Stuttgart gebunden, besitzt dort demnach im kommenden Sommer aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro.

Auch Ex-Union-Coach Urs Fischer (58) soll bei Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen. © David Inderlied/dpa

Daneben wurden Sandro Wagner (37) und Roger Schmidt (57) zuletzt als Anwärter gehandelt, doch der frühere Nationalstürmer schwor dem DFB daraufhin die Treue, während der Ex-Benfica-Coach vorerst gar keinen Job annehmen will.

Die Bild brachte darüber hinaus Urs Fischer (58) ins Spiel, der seit seinem Aus bei Union Berlin im November 2023 vereinslos ist und bereits reichlich Bundesliga-Erfahrung vorweisen kann.

Sahin scheint sich der brenzligen Situation jedenfalls bewusst. Auf der Pressekonferenz nach der Pleite gegen Eintracht Frankfurt sagte der 36-Jährige mit Blick auf das Match gegen Bologna: "Ein Endspiel? Ich weiß, wie das Geschäft läuft."

"Bis zum letzten Tag, an dem ich Trainer von Borussia Dortmund bin, werde ich versuchen, voranzugehen und den Bock umzustoßen", erklärte der BVB-Übungsleiter. Volles Vertrauen in die eigene Jobsicherheit hört sich anders an.