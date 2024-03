Gewagter Tausch-Plan: Opfert der BVB diesen Star für Jadon Sancho?

Dortmund - Borussia Dortmund und Jadon Sancho (23) - das scheint einfach zu passen! Am Wochenende gelang dem Flügelstürmer der erste Treffer seit seiner Leih-Rückkehr zu den Schwarz-Gelben, doch die neu aufgeflammte Liebesgeschichte hat im Moment noch ein Ablaufdatum. Im Hintergrund soll der BVB aber an einer Lösung basteln.

Gegen Werder Bremen zeigte Jadon Sancho (23, 3.v.l.) seine bislang wohl beste Saisonleistung. © FOCKE STRANGMANN / AFP

In der 38. Minute des Bundesliga-Topspiels am Samstagabend wurde Julián Malatini (22) zur Lehrgeld-Kasse gebeten. Unnachahmlich ließ der Engländer Werders Winter-Neuzugang stehen, knallte das Leder anschließend in die kurze Ecke und tütete so letztendlich den knappen 2:1-Auswärtssieg der Borussen in Bremen ein.

Nach zwei Assists zum Start konnte Sancho nun also auch persönlich ein wichtiges Tor beisteuern. Ohnehin findet der Edeltechniker immer besser in die Spur und erinnert schon wieder an den unbeschwerten Ballkünstler vergangener Tage.

Es gibt aus Dortmunder Sicht allerdings ein Problem, denn der 23-Jährige gehört weiterhin Manchester United und ist nur bis zum Saisonende ausgeliehen. Dort läuft sein hoch dotierter Vertrag noch bis 2026.

Nach Informationen der Bild-Zeitung würde BVB-Sportchef Sebastian Kehl (43) den verlorenen Sohn aber gern längerfristig im Ruhrpott kicken sehen, und auch der gebürtige Londoner will demnach am liebsten bei der Borussia bleiben.

Eine Ausweitung der Leihe um ein Jahr inklusive anschließender Kaufoption sei das Mindestziel. Um den dann fälligen Betrag stemmen zu können, wäre der BVB laut dem Bericht außerdem bereit, Donyell Malen (25) im Gegenzug gen Manchester ziehen zu lassen.