Vom BVB-Märchen zur zweiten Geige: Sébastien Haller vor dem Absprung?

Dortmund - Als Sébastien Haller (29) vor fast genau einem Jahr sein Comeback nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung feierte und später im Saisonendspurt aufdrehte, deutete vieles auf ein modernes Fußball-Märchen hin. In der aktuellen Spielzeit läuft es für den Mittelstürmer sportlich jedoch gar nicht rund. Nun soll er vor dem Absprung stehen.

Nach Informationen der Ruhr Nachrichten ist an der Sache allerdings nichts dran, die Meldung über eine Einigung sei "ohne Substanz". Demzufolge habe es bislang nicht einmal Verhandlungen gegeben.

Demnach wurde mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund sogar bereits eine Einigung über die Rahmenbedingungen des Deals erzielt, der Ivorer soll zunächst bis zum Saisonende am Bosporus anheuern.

Wie die türkische Tageszeitung Hürriyet berichtet, bahnt sich eine Leihe des BVB-Angreifers zum Süper-Lig-Klub Besiktas Istanbul an.

In Dortmund spielt Sébastien Haller (29, v.l.) derzeit nur die zweite Sturm-Geige. © Marius Becker/dpa

Haller war im Sommer 2022 für rund 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam ins Ruhrgebiet gewechselt und steuerte infolge seines schweren Schicksalsschlags starke sechs Treffer und vier Vorlagen in den letzten sieben Partien der vergangenen Saison bei.

Nach dem Last-Minute-Transfer von Niclas Füllkrug (30) verlor der 22-fache Nationalspieler der Elfenbeinküste aber seinen Stammplatz, den er zu Beginn der Spielzeit noch innehatte. Seitdem gewährte ihm Coach Edin Terzic (41) lediglich Kurzeinsätze.

In denen konnte der 29-Jährige jedoch nicht mit Toren auf sich aufmerksam machen. Seine einzigen beiden Saisontreffer erzielte er in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den TSV Schott Mainz.

Mitte Dezember berichtete Sky, dass es "interne Zweifel" daran gebe, ob Haller jemals wieder die Hochform früherer Tage erreichen könne. Generell sei ein Transfer spätestens im Sommer daher sehr wohl angestrebt, der Stürmer gelte als Abgangskandidat.

Derzeit befindet sich der kriselnde Knipser mit seinem Heimatland beim Afrika-Cup, was einen Tapetenwechsel im Januar erschweren dürfte. Das Finale des Turniers steigt am 11. Februar.

Allerdings öffnet das Winter-Transferfenster in der Türkei erst am 11. Januar und schließt zwei Tage vor dem Endspiel am 9. Februar.