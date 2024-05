Sieg über Real "ganz einfach"? Das ist Watzkes CL-Schlachtplan für den BVB!

Borussia Dortmund ist im Champions-League-Finale gegen Real Madrid klarer Außenseiter. Doch darin liegt auch eine Chance, findet Hans-Joachim Watzke.

Von Aliena Rein

Dortmund - Die Vorfreude steigt! Am Samstag steht das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid an, in das die Königlichen als klarer Favorit gehen. Doch sind die Schwarz-Gelben deshalb chancenlos? Laut Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (64) nicht!

Hans-Joachim Watzke (64) sieht den BVB im Champions-League-Finale zwar in der Außenseiterrolle, genau darin aber auch eine Chance. © Bernd Thissen/dpa Der scheidende BVB-Boss bewundert den Fokus, den der 14-malige Champion Madrid auf die Königsklasse legt. "Aber sie können geschlagen werden. Vor allem in einem einzigen Spiel", betonte Watzke im Interview mit dem spanischen As. Der 64-Jährige nimmt die Außenseiterrolle seines Klubs an - und sieht genau darin eine Chance. Borussia Dortmund Prost und auf Wiedersehen! Marco Reus spendiert BVB-Fans Freibier "Es ist ganz einfach. Madrid ist der Favorit, aber das ist genau das, was wir lieben", erklärte DFB-Vizepräsident. "Schauen Sie sich an, was gerade in Dublin passiert ist. Von zehn Spielen gegen Atalanta hätte Leverkusen acht gewonnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Atalanta hat gespielt, als wäre es das letzte Spiel ihres Lebens. Das ist es, was man tun muss, um zu gewinnen."

Borussia Dortmund wuchs in der Champions League bereits über sich hinaus