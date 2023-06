Transfer-Hammer bahnt sich an: Holt der BVB diesen Nationalspieler zurück?

Dortmund - Das Drama am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison steckt dem BVB noch schwer in den Knochen. Klar ist, dass die Schwarz-Gelben nicht aufgeben werden, ihren Traum vom Meistertitel schnell zu realisieren.

Mit absolut genialen Auftritten spielte sich Gündogan einmal mehr in den Fokus, er wird europaweit von zahlreichen Top-Vereinen gejagt, da sein Vertrag Ende dieses Monats ausläuft. Er ist also ablösefrei auf dem Markt.

Nach fünf Jahren kaufte Manchester City den Mittelfeld-Regisseur für 27 Millionen Euro ab. Bis heute kickt der Mann mit den türkischen Wurzeln im Team von Pep Guardiola (52) und sorgt in dieser Saison dafür, dass der Klub kurz vorm Gewinn des Tripels steht.

Denn offenbar buhlt Sportdirektor Sebastian Kehl (43) um Weltstar Ilkay Gündogan (32). Geboren und ausgebildet ausgerechnet in Gelsenkirchen, wechselte der Nationalspieler 2011 vom 1. FC Nürnberg zum BVB, holte auf Anhieb das Double aus Meisterschaft und Pokal.

In der Vergangenheit fehlte dem BVB in entscheidenden Spielen oft die Abgeklärtheit. Auch, wenn die Rückkehr ehemaliger Spieler stets kritisch beäugt wird, könnte sich im Pott laut Informationen der " Bild" eine wahre Transfer-Sensation anbahnen.

Der 32-Jährige spielt seit zwölf Jahren in der deutschen Nationalmannschaft. © Tom Weller/dpa

Und genau das könnte dem BVB in die Karten spielen. Zwar will der Verein aus England offenbar mit dem Strategen verlängern, doch der Spieler selbst möchte einen Zweijahresvertrag. City möchte Gündogan dem Vernehmen nach aber nur für ein weiteres Jahr an sich binden.

Das hohe Gehalt, das der BVB für den Nationalspieler mit Sicherheit aufrufen müsste, könnte durch den Verkauf von Jude Bellingham (19) gestemmt werden. Sein fast als sicher geltender Wechsel zu Real Madrid könnte den Borussen frische 150 Millionen Euro in die Kassen spülen.

Aktuell konzentriert sich Gündogan aber komplett auf das am Samstag in Istanbul feststehende Champions-League-Finale gegen Inter Mailand.

Der 32-Jährige könnte zum ersten Mal in seiner Karriere den Henkel-Pott gewinnen, die Chancen für City stehen besser denn je.

Noch nie konnte City die Königsklasse gewinnen. Nicht nur für Gündogan und den Klub, sondern auch für Superstar Erling Haaland (22) wäre es eine Premiere.