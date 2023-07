Transfer perfekt: Nationalspieler Felix Nmecha wechselt nach Dortmund!

Dortmund/Wolfsburg - Der Wechsel von Felix Nmecha (22) vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund ist perfekt. Dies vermeldete der BVB am Montagabend.

Felix Nmecha (22) wird seine Stoßgebete gen Himmel künftig im Dortmunder Trikot schicken. © David Inderlied/dpa

Bundesligist Borussia Dortmund hat ab sofort einen weiteren deutschen Nationalspieler in seinen Reihen. Der 22-jährige Felix Nmecha unterschrieb bei den Borussen einen Vertrag bis 2028.

Die Schwarz-Gelben überweisen laut diversen Medienberichten eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro samt erfolgsabhängiger Boni nach Wolfsburg.

Finanziell gesehen ist für die Wölfe der Transfer des einmaligen Nationalspielers ein Sechser im Lotto, im Sommer 2021 holte der Werkklub den seinerzeit 20-Jährigen für schlappe 450.000 Euro von Manchester City.

Beim BVB soll der Box-to-Box-Spieler den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen und am besten in die Fußstapfen des zu Real Madrid abgewanderten Supertalents Jude Bellingham (20) treten.

Auch den zu Bayern München gewechselten Raphaël Guerreiro (29) gilt es im zentralen Mittelfeld ersetzen.