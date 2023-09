Umstrittener Elfer bestraft Harmlosigkeit: BVB verliert zum Königsklassen-Auftakt!

Paris (Frankreich) - Mit dem großen Betonmischer war Borussia Dortmund in die französische Hauptstadt gereist, der Plan ging aber nicht auf. Zwar benötigte Paris Saint-Germain am Dienstagabend einen äußerst umstrittenen Elfmeterpfiff, insgesamt ging die 0:2 (0:0)-Niederlage für einen über weite Strecken harmlosen BVB aber vollkommen in Ordnung.