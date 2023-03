Verlängert er oder geht er? Gerüchte um England-Interesse an Julian Brandt!

Der Offensivspieler ist auf dem besten Weg zu einer neuen persönlichen Bestmarke, was seine Bundesliga -Torbilanz angeht (acht Treffer vor dem Freitagsspiel). Diese datiert aus der Vorsaison, in der er neun Treffer markierte.

Würde man eine Umfrage starten, wer der bisher größte Gewinner der BVB -Saison sein könnte, dürfte mit Sicherheit der Name Julian Brandt am meisten genannt werden.

Bald dürfte Julian Brandt den Kopf voll haben mit Zukunftsfragen. © INA FASSBENDER / AFP

Namentlich sollen das laut dem "Bild"-Bericht die beiden Premier-League-Klubs Arsenal und Tottenham sein, die geradewegs auf die Champions League-Plätze zusteuern.



Inwieweit es schon eine Kontaktaufnahme oder ein Angebot gab, verrät der Bericht nicht. Was jedoch klar ist: Wenn Brandt so weiter macht, befindet er sich in einer komfortablen Verhandlungsposition und kann sich praktisch aussuchen, für welchen Spitzenverein er in Zukunft aufläuft.

Denn sollten er und sein Berater mit den Borussen in den Vertragsverhandlungen nicht auf einen Nenner kommen oder Brandt ab Sommer ein Abenteuer im Mutterland des Fußballs wagen wollen, scheint ein Verkauf eine naheliegende Option.

Denn als der BVB Brandt 2019 aus Leverkusen loseiste, legte man 25 Millionen auf den Tisch. Ihn im Sommer 2024 ablösefrei zu verlieren, wäre kaum im Interesse der Dortmunder.

Zum Vergleich: Brandts Marktwert wird von transfermarkt.de aktuell auf 28 Millionen Euro datiert, Tendenz steigend.