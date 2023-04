Der nächste Patzer! Bochum spuckt dem BVB beim Derby in die Meister-Suppe

Bochum - In München reiben sie sich die Hände! Borussia Dortmund kam im hitzigen Revierderby am Freitagabend beim VfL Bochum nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und ließ somit zwei wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen liegen.

Dortmund leistete sich nach dem 3:3 gegen Stuttgart schon den zweiten Patzer innerhalb weniger Wochen. Bereits in der fünften Minute spuckten die Hausherren der Borussia direkt in die Titel-Suppe - und wie!

Dadurch kann der FC Bayern München am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Dreier im Spiel gegen Hertha BSC wieder an die Tabellenspitze springen und den Konkurrenten einen Zähler hinter sich lassen.

Nicht nur beim Duell zwischen Takuma Asano (l.) und Mats Hummels ging es voll zur Sache. © Federico Gambarini/dpa

Kurz vor der Pause hätte sich der Dortmunder Wucher beinahe gerächt, Hofmann verpasste halblinks im Strafraum aber knapp (42.), weshalb es mit dem Unentschieden in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel blieb es hitzig, temporeich und umkämpft. Wo Derby draufstand, war definitiv auch Derby drin.

Das galt besonders für die 65. Minute, in der es brisant wurde: Danilo Soares räumte Adeyemi im Bochumer Strafraum ab, die Pfeife von Schiedsrichter Sascha Stegemann blieb aber stumm. Überraschenderweise schaltete sich auch der VAR nicht ein, obwohl die Aktion durchaus strafbar schien und von lautstarken BVB-Protesten begleitet wurde.

Mit ordentlich Wut im Bauch rannte die Borussia in der Schlussphase weiter an, doch die Letsch-Truppe warf sich tapfer in jeden Ball und hatte mit Manuel Riemann einen am Freitagabend schwer zu überwindenden Keeper zwischen den Pfosten stehen.

Zu Beginn der Nachspielzeit kochten die Gemüter erneut über, nachdem Hummels den Ball mit dem Kopf ins Tor befördert hatte. Allerdings stand der Innenverteidiger dabei knapp im Abseits.

In der Entstehung hatte der BVB bereits auf Handspiel reklamiert, Spieler und Trainer redeten auf Stegemann sowie seine Assistenten ein. Am Ende sah Terzic die Gelbe Karte, kurz darauf war dann Schluss.