"Völliger Bullshit": Reus wütet wegen Putsch-Vorwurf beim BVB!

"Nein. Es gab keinen Putschversuch. Weder von mir noch von anderen Spielern", betonte der 48-malige Nationalspieler im Interview mit Sport1.

Im Dezember hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass Führungsspieler des BVB intern die Trennung von Terzić gefordert hatten - schnell wurde Reus medial zum "Rädelsführer" auserkoren.

"Das zu lesen, war schon hart. Und es hat mich auch wütend gemacht", schimpfte der 34-Jährige.

"Ich habe in meiner Karriere schon viel miterlebt und bin eigentlich auch nicht der Typ, der negative Schlagzeilen sehr nah an sich heranlässt. Aber dieser Vorwurf hat mich wütend gemacht. Da ist für mich eine Grenze überschritten und deshalb will ich das nicht so stehen lassen."