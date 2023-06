Gladbach trennt sich von seinem Trainer! Farke muss gehen

Daniel Farke (46) übernahm den Trainerposten bei den Fohlen am 1. Juli 2022. © Oliver Behrendt / AFP

Das gaben die Fohlen am Freitagnachmittag auf der vereinseigenen Homepage und in den sozialen Netzwerken bekannt.

Man sei nach "intensiven Gesprächen" mit dem 46-Übungsleiter zu diesem Ergebnis gekommen, wie Sportdirektor Roland Virkus (56) in der Mitteilung erklärte.

Neben Farke werden auch seine Co-Trainer Edmund Riemer (38), Christopher John (34) und Chris Domogalla (37) den Verein vom Niederrhein verlassen.

Der gebürtige Ostwestfale hatte die Borussia erst im Juli 2022 übernommen, nachdem sein Engagement beim FK Krasnodar nach nur zwei Monaten und aufgrund der politischen Situation in der südrussischen Großstadt ohne ein einziges Pflichtspiel geendet war.

Zuvor stand er vier Jahre in England bei Norwich City an der Seitenlinie und führte den Klub während dieser Zeit zu zwei Aufstiegen in die Premier League.

In Gladbach sollte Farke einen Neuaufbau einleiten, doch das Projekt kam nie wirklich in die Gänge. Stattdessen landeten die Fohlen mit 43 Punkten auf einem enttäuschenden zehnten Platz.