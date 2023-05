Für bis zu 45 Millionen Euro! Liverpool an Gladbach-Star dran

Mönchengladbach - Bisher meint die Transferperiode es nicht gut mit Borussia Mönchengladbach . Zuerst gab Kapitän Lars Stindl (34) bekannt, dass es ihn wieder in die Heimat zieht , dann verließen auch Marcus Thuram (25) und Ramy Bensebaini (28) den Verein ablösefrei.

Manu Koné (22, im Bild) ist nach Marcus Thurams (25) Abgang Borussia Mönchengladbachs wertvollster Spieler. © Marius Becker/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Der Borussia fehlt es durch die ablösefreien Abgänge also an Geld, um ihre scheidenden Profis adäquat ersetzen zu können, insbesondere, da die Gladbacher in dieser Saison erneut das internationale Geschäft verpasst haben.

Hier könnte nun ein weiterer Weggang Abhilfe schaffen, denn wie die Sport Bild berichtete, besteht aus der Premier League großes Interesse an dem Gladbacher Talent Manu Koné (22).

Jürgen Klopps (55) FC Liverpool soll Konés Management bereits kontaktiert haben und sein Interesse an dem jungen Franzosen bekundet haben, das "echt" und "groß" sein soll, wie es aus Kreisen des Spielers heißt.

Sollten die Reds ernst machen und ein Angebot für den französischen U21-Nationalspieler unterbreiten, könnte das eine erhebliche Summe in Gladbachs klamme Kasse spülen: 40 bis 45 Millionen Euro sollen die Fohlen für ihr Mittelfeld-Talent aufrufen.