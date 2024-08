Ärger über Chemie-Stürmer: "Zweites Mal, dass er schreit, als wenn er das Bein gebrochen hat"

Leipzig - Ernüchterung in Leutzsch! Nach starkem Saisonstart hat die BSG Chemie Leipzig am Samstag beim 1:2 (0:2) gegen den Greifswalder FC trotz Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel die zweite Pleite in Folge kassiert. Dabei ist ein Grün-Weißer dem Gästetrainer so richtig auf den Sack gegangen.