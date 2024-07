Chemie Leipzigs Nationalstürmer im Interview: "Ich brenne darauf, gegen den HFC zu spielen!"

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig hat seit diesem Sommer einen Nationalspieler in den eigenen Reihen. Stanley Ratifo (29) läuft neben den Grün-Weißen auch noch für Mosambik auf. TAG24 hat sich mit dem Stürmer unter anderem über die kommende Spielzeit in der Regionalliga Nordost unterhalten.

Stanley Ratifo (29) will das Maximum herausholen und eine erfolgreiche Saison mit der BSG Chemie Leipzig spielen. © Silvio Buerger

TAG24: Älteren Aussagen zufolge dreht sich bei Dir viel im Leben um Gefühle. Was hast Du denn jetzt für ein Gefühl, bei Chemie Leipzig zu sein?

Stanley Ratifo: Ich habe im Vorfeld schon gehört, dass es hier sehr familiär ist, und das ist für mich sehr wichtig. Und dann bin ich hier in den Klub gekommen und wurde auch sehr krass aufgenommen, muss ich sagen. Das macht schon Spaß auf jeden Fall, das fühlt sich gut an.

Und dafür werde ich auch immer 100 Prozent geben. Vielleicht ist da auch 'ne gewisse Erwartungshaltung da. Aber wie sagt man so schön: "Unter Druck entstehen Diamanten", oder?

TAG24: Wenn Du dem Halleschen FC, dem Verein Deiner Geburtsstadt, gegenüberstehen wirst: Welches Gefühl wird da kommen?



Ratifo: Es ist halt ein Ex-Verein. Es wird sicher schön, in der Heimat mal zu spielen, auch mit der Kulisse. Aber na ja, LL - Leipzig Leutzsch. Ich bin jetzt hier, ich geb alles für den Verein. Ich brenne auch darauf, gegen den HFC zu spielen. Ich will da alles geben, ich will da als Sieger vom Platz.

TAG24: In Pforzheim war jetzt nach sechs Jahren Schluss. Warum ist es nun Chemie geworden und nicht beispielsweise Lok Leipzig, wo Du in der Jugend gespielt hast?

Ratifo: Ich habe hier eine super Wertschätzung gespürt. Für mich war im Kopf: Ich will zurück in Richtung Heimat. Ich hab dann gar nicht lang überlegt. Bei Lok war ich halt in der Jugend, das ist so lange her.

Ich hab da von den Aktiven gar nichts wirklich mitbekommen, dass man jetzt sagen könnte: "Wie kannst du jetzt nur zu Chemie gehen?" Lok war ein sehr kurzes Kapitel in meinem Leben.