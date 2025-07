Aufsteiger Magdeburg kocht Chemie Leipzig in Unterzahl ab

Leipzig - Den Saisonstart in der Regionalliga Nordost hatte sich die BSG Chemie Leipzig sicherlich ganz anders aufgestellt! Die Grün-Weißen mussten am Sonntagnachmittag eine herbe 0:2-Pleite gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg hinnehmen. Besonders bitter: Die Hausherren waren fast eine ganze Halbzeit in Überzahl!