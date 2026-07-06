Beef vorm Spiel: Chemie Leipzig sauer wegen Fan-Ausschluss

Leipzig/Hannover - Mittwoch reist die BSG Chemie Leipzig nach Hannover, um ab 14 Uhr gegen die U23 von 96 zu testen. Zwei Tage vorher gibt es schlechte Nachrichten für alle Zuschauer.

Chemie-Coach Alexander Schmidt (57) kann sich in Hannover nicht auf die Unterstützung der lautstarken Fans freuen. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Leutzscher fühlen sich wahrscheinlich ziemlich verarscht. Zumindest kann man dies aus dem Social-Media-Post herauslesen, den der Regionalligist am Montagnachmittag veröffentlicht hat.

Den Angaben zufolge seien im Rahmen der Spielvereinbarung, die im Regelfall vertraglich festgehalten wird, Öffentlichkeit und Zuschauer zugelassen gewesen.

Nun, also "im Nachgang der Spielvereinbarung", habe der Tabellensechste der abgelaufenen Regionalliga-Nord-Saison über veränderte Umstände informiert. Eine Austragung des Spiels mit Zuschauern sei "mit der Erfüllung von Sicherheitsauflagen (u. a. Ordnungsdienst) verbunden".

Die BSG-Verantwortlichen waren in der Zwickmühle: Test absagen oder trotzdem in die niedersächsische Landeshauptstadt reisen, wenn auch ohne Support. Man hat sich für Letzteres entschieden. "Im Sinne einer bestmöglichen Saisonvorbereitung unserer personell an vielen Stellen neu besetzten Mannschaft mit viel Spielpraxis", so der Verein.