Sieg gegen Regionalligst: Chemie Leipzig kommt immer besser in die Spur
Lauf an der Pegnitz - Die BSG Chemie Leipzig hat das zweite Testspiel der Vorbereitung gewinnen können. Nach dem 1:1 gegen Schweinfurt konnte der VfB Eichstätt, ebenfalls eine Mannschaft aus der Regionalliga Bayern, am Mittwochabend auf dem Sportplatz Lauf an der Pegnitz mit 3:1 bezwungen werden.
Die in vielen Mannschaftsteilen im Sommer neu zusammengewürfelte Truppe von Trainer Alexander Schmidt (57) lag schon zur Halbzeit mit 2:1 in Führung.
Torschützen waren Neuzugang Luca Bürger (29) und Stürmer Julius Hoffmann (22), der sich nach dem Abgang von Stanley Ratifo (31) jetzt in Szene spielen will.
Elias Kratzer (26), ebenfalls in den letzten Wochen erst nach Leutzsch gekommen, machte mit dem 3:1 dann im zweiten Durchgang den Deckel drauf.
Schon am kommenden Samstag findet die nächste Partie für die Chemiker statt. Um 14 Uhr treten die Sachsen gegen den SC Wiedenbrück aus der Regionalliga West an.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg