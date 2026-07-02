Sieg gegen Regionalligst: Chemie Leipzig kommt immer besser in die Spur

Lauf an der Pegnitz - Die BSG Chemie Leipzig hat das zweite Testspiel der Vorbereitung gewinnen können. Nach dem 1:1 gegen Schweinfurt konnte der VfB Eichstätt, ebenfalls eine Mannschaft aus der Regionalliga Bayern, am Mittwochabend auf dem Sportplatz Lauf an der Pegnitz mit 3:1 bezwungen werden.

Das Team von Trainer Alexander Schmidt (57) kommt immer besser in die Spur. © Picture Point / Gabor Krieg

Die in vielen Mannschaftsteilen im Sommer neu zusammengewürfelte Truppe von Trainer Alexander Schmidt (57) lag schon zur Halbzeit mit 2:1 in Führung.

Torschützen waren Neuzugang Luca Bürger (29) und Stürmer Julius Hoffmann (22), der sich nach dem Abgang von Stanley Ratifo (31) jetzt in Szene spielen will.

Elias Kratzer (26), ebenfalls in den letzten Wochen erst nach Leutzsch gekommen, machte mit dem 3:1 dann im zweiten Durchgang den Deckel drauf.