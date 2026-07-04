Kurzfristig im AKS: Nächster Regionalligist kann Chemie Leipzig nicht aufhalten!

Leipzig - Nächstes Erfolgserlebnis für die BSG Chemie Leipzig ! Nach den beiden guten Auftritten in den ersten beiden Tests gegen Gegner aus der Regionalliga Bayern konnte nun auch ein Gegner aus der Regionalliga West bezwungen werden. Grün-Weiß besiegte den SC Wiedenbrück am Samstagnachmittag im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark mit 1:0 (1:0).

Chemie Leipzigs Trainer Alexander Schmidt (57) kann mit den bisherigen Auftritten seiner Jungs in der Vorbereitung zufrieden sein. © Picture Point / Gabor Krieg

Bereits in der vierten Minute traf Rajk Lisinski, der sich spätestens seit der letzten Winterpause zum Torjäger mausert, zum 1:0-Endstand.

In einer intensiven, stets fair geführten Partie begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Doch Wiedenbrück gelang es nicht, den frühen Rückstand bis zum Schlusspfiff noch zu egalisieren. Die Chemie-Defensive hielt dicht.

Übrigens: Dass die Partie überhaupt in Leipzig ausgetragen wurde, passierte ziemlich kurzfristig. Ursprünglich war geplant, dass die Begegnung in Braunschweig stattfinden soll. Erst am Freitag wurde über die Änderung informiert.

Grund dafür war, dass der Test auf dem geplanten Spielfeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit hätte stattfinden müssen.

Patrick Schumann, Chemie-Geschäftsführung dazu: "Spiele ohne Zuschauer, wie sie in der Winterpause stattfinden mussten, kann es bei einem Verein wie Chemie nur geben, wenn zuvor alle Möglichkeiten und Mittel ausgeschöpft wurden. Deshalb freuen wir uns sehr, dass der SC Wiedenbrück am Samstag erstmals als Gast in den Alfred-Kunze-Sportpark kommt und wir alle unsere neue Chemie-Mannschaft in Aktion sehen können."