Chemie Leipzig schießt ein Tag vor Reformabstimmung scharf: "Maß an Intransparenz ist nicht akzeptabel!"

Leipzig - Wird am Montag endlich eine zufriedenstellende Lösung gefunden oder geht das Drama rund um die Regionalliga-Reform doch noch in die nächste Runde? Die BSG Chemie Leipzig , selbst teilnehmendes Team in der Regionalliga Nordost hat zu den jüngsten Entwicklungen klar Stellung bezogen.

In der kommenden Saison wird im Alfred-Kunze-Sportpark der BSG Chemie Leipzig wieder Regionalliga-Fußball gespielt. © Picture Point / Gabor Krieg

Hintergrund: Am Montag soll über ein neues Modell abgestimmt werden, dass den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga künftig fairer macht.

Favorisiert von den meisten Klubs und im Grunde genommen einstimmig von den Fanszenen befürwortet, wird das sogenannte Kompassmodell.

Vier Tage vor dem geplanten Abstimmungstermin wurde das erarbeitete Konzept allerdings angepasst. Statt 20 sollen pro Staffel nur noch 18 Klubs antreten dürfen.

"Am 25.06.2026, vier Tage vor dem geplanten Abstimmungstermin, wurde den Nordost-Vereinen ein stillschweigend veränderter Entwurf des Kompassmodells zur Abstimmung untergeschoben. Wie die Änderung von 20er- auf 18er-Staffeln zustande gekommen ist und wie sie begründet sein soll, ist uns nicht kommuniziert worden. Dieses Maß an Intransparenz ist für uns nicht akzeptabel", zeigt sich Chemie nun verständlicherweise sauer.

Gerade für finanzschwächere Vereine, zu denen sich Chemie zählt, ein absoluter Nachteil, weil damit der Abstieg in die Oberliga schon nach der Saison 2027/28 droht. "Im Sinne der Solidarität mit den von der bestehenden, unfairen Aufstiegsregelung benachteiligten Klubs haben wir als Verein, für den ein Drittligaaufstieg derzeit noch ein Fernziel ist, das Kompassmodell mit 80 Mannschaften, also vier 20er-Staffeln unterstützt – obwohl ein Verbleib in der Viertklassigkeit für Chemie schon in dieser Ausgestaltung der Regionalliga eine noch größere Herausforderung als in den vergangenen Jahren wäre", so Grün-Weiß.