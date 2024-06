BSG Chemie Leipzig verhindert in letzter Sekunde erste Test-Pleite

Aubstadt - Holpriger Start in die Saisonvorbereitung für die BSG Chemie Leipzig ! Die Sachsen kamen im ersten Test am Sonntagnachmittag gegen den Vertreter aus der Regionalliga Bayern, TSV Aubstadt nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Auf Miroslav Jagatic und seine Jungs von der BSG Chemie Leipzig wartet offenbar noch einiges an Arbeit. © Picture Point / Gabor Krieg

Das erste Tor des Tages erzielte Owen Degelman nach 36 Minuten für die Gastgeber. Erst in der 90. Minute gelang den Gästen durch Janik Mäder doch noch der umjubelte Ausgleich.

Aber: Erstes kleines Warnsignal für die Jungs von Trainer Miroslav Jagatic, auch wenn das Team erst seit einer Woche wieder auf dem Rasen steht.

Möglicherweise könnte die Fast-Niederlage aber schon ein kleiner Hinweis darauf sein, dass es mit dem aktuellen Kader schwierig werden könnte.

Grün-Weiß muss extrem viele Abgänge in diesem Sommer kompensieren. Geplant sind noch ein paar Verstärkungen, die aber möglicherweise nicht ganz so leicht zu finden sind.

In der kommenden Woche, am 6. Juli steht aber bereits das Testspielhighlight des Sommers auf dem Plan.

Der 1. FC Union Berlin kommt in den Alfred-Kunze-Sportpark. Der Bundesligist freut sich bereits auf den Besuch in Leipzig und stichelte in den sozialen Netzwerken gleich mal gegen Ligakonkurrent RB Leipzig, schrieb: "Endlich mal auswärts bei einem echten Verein aus Leipzig: Bis in einer Woche."