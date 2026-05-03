Chemie Leipzig feiert nach gefühltem Heimspiel: Ratifo schießt Grün-Weiß weit weg vom Abstieg

Meuselwitz - Aufatmen bei Chemie Leipzig , der Klassenerhalt ist fast geschafft! Die Sachsen setzten sich am Sonntag zum gefühlten Heimspiel vor knapp 2500 Grün-Weißen Fans in Meuselwitz hochverdient mit 4:0 (3:0) durch und haben nun fünf Zähler Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz. Mann des Spiels war eindeutig Stürmer Stanley Ratifo , dem ein Viererpack gelang!

Schon früh im Spiel konnte die BSG Chemie Leipzig zum ersten Mal jubeln. © BSG Chemie Leipzig / Christian Donner

Viel besser hätte die Partie für die Gäste gar nicht beginnen können. Cyrill Akono setzte sich nach drei Minuten rechts durch und gab überlegt in die Mitte an Ratifo, der erst an Lukas Sedlak scheiterte, den Nachschuss aber zum 1:0 im Netz unterbrachte.

Nach dem Blitzstart wurde es ruhiger auf dem Feld. Chemie überließ den Hausherren das Spiel, lauerte aber selbst auf Konter.

In der 14. Minute hätte es aber auch durchaus schon 2:0 stehen können. Doch Marc Enke brachte seinen Kopfball nach einem Freistoß nicht im Kasten unter.

So lässt sich auch die übrige erste Halbzeit beschreiben: Meuselwitz hatte mehr von der Partie, Grün-Weiß war vor dem Tor gefährlicher - und damit erfolgreich. In der 25. Minute erhöhte Ratifo auf 2:0, nachdem er nach einer Ecke von rechts am zweiten Pfosten lauerte und nur noch einschieben musste.

Danach plätscherte die Begegnung etwas vor sich hin. Alles war schon auf ein 2:0 zur Pause eingestellt, da klingelte es noch einmal im ZFC-Kasten. Wieder war es Ratifo, der einen Foulelfmeter per Panenka mittig oben verwandelte. Zuvor hatte Sedlak Akono umgerannt, weswegen es Strafstoß gab (45.).