Heimspiel - aber nicht im AKS! Was haben die Fans der BSG Chemie Leipzig da vor?

Leipzig/Meuselwitz - "4 Siege in Folge – ist das wirklich noch unsere Chemie?!", schrieb die BSG Chemie Leipzig schon etwas selbstironisch nach dem 4:2-Sieg gegen Hertha Zehlendorf in den sozialen Netzwerken. Nach einer über weite Strecken gebrauchten Saison ist die Euphorie in Leutzsch zurück - und das könnte man am kommenden Wochenende einmal mehr sehen.

Die Ultras der BSG Chemie Leipzig haben dazu aufgerufen, auch Heimbereich-Tickets in Meuselwitz zu kaufen und die bluechip-Arena in Grün-Weiß zu tauchen. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Grün-Weiß hat sich durch die letzten Erfolge mehr und mehr von den Abstiegsrängen entfernt, belegt aktuell Rang 14 und könnte am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellennachbarn ZFC Meuselwitz den nächsten großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Eigentlich ist es ein Auswärtsspiel beim etwa 40 Kilometer entfernten Gegner. Ob der Eindruck aber tatsächlich entsteht, wenn die Partie am Sonntag angepfiffen wird, bleibt abzuwarten.

Die Chemie-Ultras haben bereits vor Tagen dazu aufgerufen, die bluechip-Arena Grün-Weiß zu färben. "Der eigentliche Gästeblock ist ausverkauft, also füllen wir den Rest des Stadions. Deckt euch schnellstmöglich mit Tickets für den Heimbereich ein", so der Aufruf.

5260 Zuschauer können maximal ins Rund. Wenn nicht gerade ein Top-Spiel wie gegen Rot-Weiß Erfurt auf dem Programm steht, kommen in der Regel nur einige Hunderte Fans zum Spiel. Gegen den BFC Dynamo Mitte April beispielsweise waren nur 438 Zuschauer da.

Die Fans der BSG reisten in jüngerer Vergangenheit schon mehr als zahlreich zu deutlich entfernteren Zielen an. Es könnte also voll werden in Meuselwitz.