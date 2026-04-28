Heimspiel - aber nicht im AKS! Was haben die Fans der BSG Chemie Leipzig da vor?

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Die BSG Chemie Leipzig ist am kommenden Sonntag beim ZFC Meuselwitz zu Gast. Möglicherweise wird das Auswärtsspiel zu einem Heimspiel.

Von Michi Heymann

Leipzig/Meuselwitz - "4 Siege in Folge – ist das wirklich noch unsere Chemie?!", schrieb die BSG Chemie Leipzig schon etwas selbstironisch nach dem 4:2-Sieg gegen Hertha Zehlendorf in den sozialen Netzwerken. Nach einer über weite Strecken gebrauchten Saison ist die Euphorie in Leutzsch zurück - und das könnte man am kommenden Wochenende einmal mehr sehen.

Die Ultras der BSG Chemie Leipzig haben dazu aufgerufen, auch Heimbereich-Tickets in Meuselwitz zu kaufen und die bluechip-Arena in Grün-Weiß zu tauchen.
Die Ultras der BSG Chemie Leipzig haben dazu aufgerufen, auch Heimbereich-Tickets in Meuselwitz zu kaufen und die bluechip-Arena in Grün-Weiß zu tauchen.  © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Grün-Weiß hat sich durch die letzten Erfolge mehr und mehr von den Abstiegsrängen entfernt, belegt aktuell Rang 14 und könnte am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellennachbarn ZFC Meuselwitz den nächsten großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Eigentlich ist es ein Auswärtsspiel beim etwa 40 Kilometer entfernten Gegner. Ob der Eindruck aber tatsächlich entsteht, wenn die Partie am Sonntag angepfiffen wird, bleibt abzuwarten.

Die Chemie-Ultras haben bereits vor Tagen dazu aufgerufen, die bluechip-Arena Grün-Weiß zu färben. "Der eigentliche Gästeblock ist ausverkauft, also füllen wir den Rest des Stadions. Deckt euch schnellstmöglich mit Tickets für den Heimbereich ein", so der Aufruf.

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5260 Zuschauer können maximal ins Rund. Wenn nicht gerade ein Top-Spiel wie gegen Rot-Weiß Erfurt auf dem Programm steht, kommen in der Regel nur einige Hunderte Fans zum Spiel. Gegen den BFC Dynamo Mitte April beispielsweise waren nur 438 Zuschauer da.

Die Fans der BSG reisten in jüngerer Vergangenheit schon mehr als zahlreich zu deutlich entfernteren Zielen an. Es könnte also voll werden in Meuselwitz.

Starker Support: Die Fans der BSG Chemie Leipzig sind auch auswärts - wie hier bei Hertha II - oft zahlreich dabei.
Starker Support: Die Fans der BSG Chemie Leipzig sind auch auswärts - wie hier bei Hertha II - oft zahlreich dabei.  © Matthias Koch

Spannender Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost

Bei drei ausbleibenden Spielen ist der Abstiegskampf nach wie vor spannend ohne Ende. Hertha Zehlendorf ist als Letzter bereits weg und auch der FC Eilenburg auf Rang 17 hat nur noch geringe Chancen auf einen Verbleib.

Wer am Ende auf dem möglichen Abstiegsplatz 16 landen wird, ist allerdings noch vollkommen offen. Momentan hat der Greifswalder FC den Rang inne, was sich am kommenden Wochenende aber schon wieder ändern kann.

Titelfoto: Roger Petzsche / PICTURE POINT

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