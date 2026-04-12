12.04.2026 14:09 Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig im Liveticker: Der Ball rollt!

Am Sonntagnachmittag empfängt die BSG Chemie Leipzig Stadtrivale Lok Leipzig zum Derby im Alfred-Kunze-Sportpark. Wer kann das Duell für sich entscheiden?

Von Michi Heymann

Leipzig - Alle Blicke nach Leipzig-Leutzsch! Am Sonntagnachmittag (14 Uhr) treffen die BSG Chemie Leipzig und Lok Leipzig zum Duell der Stadtrivalen in der Regionalliga Nordost an. Die eine Mannschaft kämpft gegen den Abstieg, die andere will aufsteigen. Noch steht es 0:0. TAG24 ist für Euch im Liveticker dabei!

6. Minute: Im Gäste-Block wird es etwas neblig. Beeinträchtigt das Spiel aber nicht, wo Lok bislang optisch etwas überlegen ist.

4. Minute: Ratifo erwischt Siebeck mit dem Arm im Gesicht. Passiert ist das Ganze im Chemie-Strafraum. Ein Pfiff blieb aber aus.

3. Minute: Es dauert jetzt schon etwas länger. Vor einer Lok-Ecke nimmt sich der Unparteiische gefühlt jeden Spieler zur Brust und bittet um Ruhe. Der eigentliche Eckstoß bringt dann nix ein.

1. Minute: Die Partie läuft! Chemie von links nach rechts auf die eigenen Fans zu.

13.59 Uhr: Anpfiff zwischen Chemie Leipzig und Lok Leipzig: Gleich rollt der Ball im AKS!

Alle sind bereit, Chemie Leipzig darf anstoßen. Auf ein friedliches Derby!

Gleich geht es los. © TAG24

13.50 Uhr: In wenigen Minuten geht es los

Die Mannschaften sind wieder in der Kabine, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Die Fans sind bereit, es darf dann gern losgehen. In zehn Minuten ist Anpfiff. Schiedsrichter Eugen Ostrin leitet die Partie.

Langsam sollte sich jeder zu seinem Platz begeben. © TAG24

13.37 Uhr: Polizei auf das Derby Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig vorbereitet

Man hofft es ja nicht, aber das Derby zwischen Chemie Leipzig und Lok Leipzig könnte auch abseits des Rasens hitzig werden. Für den Fall der Fälle ist die Leipziger Polizei aber vorbereitet. Wasserwerfer stehen am AKS bereit. Zudem werden wieder Drohnen eingesetzt.

Sollte es ungemütlich werden, ist die Polizei bereit. © EHL Media

13.30 Uhr: Beide Teams zum Warmmachen auf dem Feld

Das Wetter in Leipzig könnte besser sein. Vom strahlenden Samstagssonnenschein ist nix mehr übrig. Inzwischen sind die beiden Teams auf dem Rasen, um sich warmzumachen. So langsam wird es ernst.

Fans und Mannschaften sind langsam bereit für das Derby. © TAG24

13.17 Uhr: Lok-Fans sind gelandet

Gut eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff sind die Fans von Lok Leipzig auch im AKS gelandet. Empfangen wurden sie natürlich recht freundlich mit Pfiffen. Zuvor hatten die Chemie-Fans den Gästeblock in Grün-Weiß geschmückt, was wohl nicht lang so bleiben wird.

Die Deko im Gästeblock wird wohl nicht lang halten. © Picture Point / Roger Petzsche

13.11 Uhr: Aufstellungen der beiden Teams sind da

Nicht mehr lange, dann geht das mit viel Spannung erwartete Derby los. Inzwischen ist auch klar, welche Startelf bei den jeweiligen Teams auf den Rasen stehen wird. Chemie schickt folgende Elf ins Rennen: Bergmann, Hoops, Seidel, Aliji, Wendt, Sanin, Lihsek, Lisinski, Ratifo, Bell, Akono Lok kontert mit dieser Startaufstellung: Naumann, Wilton, Abderrahmane, Adetula, Ziane, Siebeck, Arcalean, Cevis, Grözinger, Kusic, Von Piechowski

12.50 Uhr: BSG Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Regionalliga-Spiel zwischen der BSG Chemie Leipzig und Lok Leipzig! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.