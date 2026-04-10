BSG Chemie Leipzig will Lok Leipzig heißen Tanz liefern: "Dürfen keine Roten Karten bekommen wegen dummen Dingen!"

Leipzig - Das kann nur ein geiler Fußballnachmittag werden! Am Sonntag (14 Uhr) kommt es zum Stadtderby zwischen der BSG Chemie Leipzig und Lok Leipzig im Alfred-Kunze-Sportpark! Grün-Weiß geht als Außenseiter in die Partie, erhofft sich natürlich aber trotzdem einen Sieg.

BSG-Coach Alexander Schmidt (57, m.) braucht seine Mannschaft wohl kaum mehr zu motivieren. Alle sind heiß auf das Derby gegen Lok Leipzig. © Picture Point / Roger Petzsche

"Wir werden Lok hier einen heißen Tanz bieten, das kann ich versprechen. Wir wollen die Emotionen, wir leben davon. Wir wollen nur nicht drüber hinausschießen. In der Formel 1 sagt man: zu hohe Drehzahl ist Motorschaden. Wir dürfen halt keine Roten Karten bekommen wegen dummen Dingen, da müssen wir uns im Griff haben", so BSG-Coach Alexander Schmidt (57) auf der Pressekonferenz am Freitag.

"Es wäre für mich das Größte, wenn wir Lok im Derby schlagen", fügte der Trainer noch hinzu. Es ist sein erstes Stadtderby in den Farben Grün-Weiß gegen den Stadtrivalen. In der Hinrunde stand Adrian Alipour (47) in Pokal und Liga noch an der Seitenlinie.

Aber klar: leicht wird es nicht, auch wenn sich Chemie am Dienstag durch das 5:0 gegen Hertha Zehlendorf Mut holen konnte. Zumal Lok gegen den gleichen Gegner zuletzt 0:2 verloren hat.

"Zehlendorf bedeutet gar nix fürs Derby. Lok war da einfach mal nachlässig und unseren Sieg dürfen wir auch nicht überbewerten. Wir wissen, dass ein sehr schweres Spiel auf uns zukommt", weiß Schmidt genau.