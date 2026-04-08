5:0 vor 900 Leipzigern in Berlin! Chemie-Trainer bremst Euphorie: "Wollen jetzt nicht übertreiben"
Berlin/Leipzig - Dickes Ausrufezeichen der BSG Chemie Leipzig im Abstiegskampf! Die Sachsen haben am Dienstagabend das Nachholspiel in der Regionalliga Nordost gegen Hertha Zehlendorf deutlich mit 5:0 gewonnen. Trotzdem will man in Leutzsch den Ball flach halten.
"Das letzte Spiel war auch schon gut. Heute [war es] eine sehr gute Leistung. Wir wollen jetzt aber nicht - wie auch im Misserfolg - übertreiben und sagen, alles ist supertoll. Das war ein wichtiger Sieg heute und den genießen wir jetzt und dann volle Konzentration auf den Sonntag", so Trainer Alexander Schmidt (57) nach Abpfiff bei "OstSportTV".
Trotz des höchsten Regionalligasiegs seit Neustart der BSG weiß der Coach die Situation richtig einzuschätzen. Mit 25 Zählern steht die BSG noch immer auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Der Greifswalder FC ist zwar jetzt nur noch zwei Pünktchen entfernt, hat aber noch ein Spiel weniger auf dem Konto.
Und: Am Wochenende kommt es in Leutzsch zum großen Stadtderby gegen Dauerrivale und Tabellenführer Lok Leipzig (Sonntag, 14 Uhr). Viel schwerer geht es nicht.
Trotzdem hat man bei den Grün-Weißen inzwischen wieder eine große Portion Hoffnung sammeln können. Der FC Eilenburg auf Tabellenplatz 17, der fast sicher als Abstiegsplatz gilt, ist inzwischen fünf Punkte weg.
Ganz starker Support für die BSG Chemie Leipzig in Berlin
Was man einmal mehr würdigen muss: Rund 900 Fans der Chemiker begleiteten die Mannschaft an einem Dienstagabend zum Auswärtsspiel nach Berlin mit, sorgten von Anfang bis Ende für eine tolle Stimmung. Trotz oder vielleicht gerade wegen der sportlichen Situation, war das für die Leipziger ein positiver Schub.
Und natürlich wird auch am kommenden Sonntag gegen Lok der Alfred-Kunze-Sportpark voll. Die Partie ist seit Wochen ausverkauft, 4999 Fans sind am Start.
Titelfoto: Matthias Koch