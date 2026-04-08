5:0 vor 900 Leipzigern in Berlin! Chemie-Trainer bremst Euphorie: "Wollen jetzt nicht übertreiben"

Berlin/Leipzig - Dickes Ausrufezeichen der BSG Chemie Leipzig im Abstiegskampf! Die Sachsen haben am Dienstagabend das Nachholspiel in der Regionalliga Nordost gegen Hertha Zehlendorf deutlich mit 5:0 gewonnen. Trotzdem will man in Leutzsch den Ball flach halten.

Chemie Leipzigs Trainer Alexander Schmidt (57) versuchte den Ball trotz 5:0-Kantersieg flach zu halten. © Matthias Koch

"Das letzte Spiel war auch schon gut. Heute [war es] eine sehr gute Leistung. Wir wollen jetzt aber nicht - wie auch im Misserfolg - übertreiben und sagen, alles ist supertoll. Das war ein wichtiger Sieg heute und den genießen wir jetzt und dann volle Konzentration auf den Sonntag", so Trainer Alexander Schmidt (57) nach Abpfiff bei "OstSportTV".

Trotz des höchsten Regionalligasiegs seit Neustart der BSG weiß der Coach die Situation richtig einzuschätzen. Mit 25 Zählern steht die BSG noch immer auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Der Greifswalder FC ist zwar jetzt nur noch zwei Pünktchen entfernt, hat aber noch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Und: Am Wochenende kommt es in Leutzsch zum großen Stadtderby gegen Dauerrivale und Tabellenführer Lok Leipzig (Sonntag, 14 Uhr). Viel schwerer geht es nicht.

Trotzdem hat man bei den Grün-Weißen inzwischen wieder eine große Portion Hoffnung sammeln können. Der FC Eilenburg auf Tabellenplatz 17, der fast sicher als Abstiegsplatz gilt, ist inzwischen fünf Punkte weg.