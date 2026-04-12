Parkverbote, Polizeidrohnen und Pyrotechnik: Das gilt für das Leipziger Stadtderby am Sonntag

Leipzig - Um 14 Uhr empfängt die BSG Chemie Leipzig den Stadtrivalen 1. FC Lokomotive Leipzig im Alfred-Kunze-Sportpark. Das Spiel ist restlos ausverkauft. Die Vereine, die Polizei und die Stadt haben vorab einige Hinweise und Verfügungen veröffentlicht, um abseits des Platzes für einen entspannten Fußballsonntag zu sorgen.

Das Spiel ist restlos ausverkauft. (Archivbild) © Picture Point

Das Stadion öffnet am heutigen Sonntag um 12 Uhr. Da es im Umfeld nur begrenzt Parkplätze gibt, wird die Anreise mit den Öffis empfohlen.

Weil die Georg-Schwarz-Brücke aus Richtung Leutzsch für den Autoverkehr gesperrt ist und nur von der Ludwig-Hupfeld-Straße aus befahren werden kann, ist die Verkehrssituation zusätzlich angespannt.

In der Pettenkofer Straße und Robert-Koch-Straße herrscht für den Tag ein beidseitiges Parkverbot.

Für Gästefans hat die Polizei in ihrer Fan-Information vorab empfohlen, die Parkplätze in der Philipp-Reis-Straße im Bereich Heimteichstraße bis zur Rathenaustraße südlich der Philipp-Reis-Straße zu nutzen.

Der Gästeblock kann nur aus dieser Richtung über die Straße "Am Ritterschößchen" → "Am Sportpark" erreicht werden. Heimfans können wie gewohnt über den Haupteingang und den Norddamm ins Stadion kommen. Es gilt eine strikte Fantrennung.