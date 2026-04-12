Parkverbote, Polizeidrohnen und Pyrotechnik: Das gilt für das Leipziger Stadtderby am Sonntag
Leipzig - Um 14 Uhr empfängt die BSG Chemie Leipzig den Stadtrivalen 1. FC Lokomotive Leipzig im Alfred-Kunze-Sportpark. Das Spiel ist restlos ausverkauft. Die Vereine, die Polizei und die Stadt haben vorab einige Hinweise und Verfügungen veröffentlicht, um abseits des Platzes für einen entspannten Fußballsonntag zu sorgen.
Das Stadion öffnet am heutigen Sonntag um 12 Uhr. Da es im Umfeld nur begrenzt Parkplätze gibt, wird die Anreise mit den Öffis empfohlen.
Weil die Georg-Schwarz-Brücke aus Richtung Leutzsch für den Autoverkehr gesperrt ist und nur von der Ludwig-Hupfeld-Straße aus befahren werden kann, ist die Verkehrssituation zusätzlich angespannt.
In der Pettenkofer Straße und Robert-Koch-Straße herrscht für den Tag ein beidseitiges Parkverbot.
Für Gästefans hat die Polizei in ihrer Fan-Information vorab empfohlen, die Parkplätze in der Philipp-Reis-Straße im Bereich Heimteichstraße bis zur Rathenaustraße südlich der Philipp-Reis-Straße zu nutzen.
Der Gästeblock kann nur aus dieser Richtung über die Straße "Am Ritterschößchen" → "Am Sportpark" erreicht werden. Heimfans können wie gewohnt über den Haupteingang und den Norddamm ins Stadion kommen. Es gilt eine strikte Fantrennung.
Hier könnt ihr das Spiel abseits vom Stadion verfolgen
Da für das Spiel ein erhöhtes Sicherheitsrisiko herrscht, werden zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeidirektion Leipzig, der Bundespolizei, der sächsischen Bereitschaftspolizei und des Polizeiverwaltungsamtes vor Ort sein.
Es kommt wieder ein Sensocopter [eine Drohne mit Bildübertragungstechnik, Anm. d. Red.] zum Einsatz. Eine Wasserwerferstaffel und ein Hubschrauber stehen bereit.
Die Stadt Leipzig hat eine Allgemeinverfügung erlassen "zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung". Im Stadion und im Umkreis von diesem ist das Mitführen von einigen Gegenständen, wie beispielsweise mit (Quarz-) Sand gefüllte Handschuhe und Reizgas, verboten.
"Insbesondere ist das Mitführen von Pyrotechnik und Vermummungen gesetzlich verboten und wird konsequent verfolgt", teilte die Polizei zusätzlich mit.
Wer nicht im Stadion dabei sein kann, kann das Spiel im Stream bei LVZ+ (kostenpflichtig) verfolgen.
TAG24 bietet Euch zusätzlich einen Live-Ticker zum Geschehen auf und neben dem Platz.
Titelfoto: Picture Point