Chemie Leipzig hat alles im Griff, wird überrumpelt und kommt stark zurück!

Leipzig - Starker Auftakt zweier in der Sommerpause völlig neu zusammengewürfelter Teams in der Regionalliga Nordost ! Die BSG Chemie Leipzig und der SV Babelsberg lieferten sich am Samstagnachmittag im Alfred-Kunze-Sportpark ein ansehnliches Duell. Beim 1:1 (0:1) gab es am Ende keinen Sieger, obwohl gerade Grün-Weiß sehr viel dafür getan hatte, drei Punkte im eigenen Rund zu behalten.

Kurz nach Wiederanpfiff erzielten die Chemiker den hochverdienten Ausgleichstreffer. © Picture Point / Roger Petzsche

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte machten die Chemiker genau das, was sie in den ersten 45 Minuten verpasst hatten - ein Tor! Terry Asare brachte eine Flanke von rechts und Ratifo stieg am höchsten und nickte mit dem Kopf zum 1:1 ein (48.).

Und sofort war die Sicherheit des größten Teils des ersten Durchgangs bei Grün-Weiß wieder da. Die knapp 5000 Fans in Leutzsch sahen eine richtig gute Partie mit viel Tempo, deren Ausgang völlig offen war.

Optisch wollten die Gastgeber den Sieg mehr, doch Babelsberg konnte immer wieder aus dem gefühlten Nichts gefährlich werden.

Unfassbare Szene dann in der 82. Minute! Auf der rechten Seite setzte sich Chemies Ratifo durch und brachte die Kugel per Rabona zurück in den Strafraum. Dort hatte Janik Mäder nur den leeren Kasten vor sich, köpfte die Hereingabe aber an die Latte - das hätte schon das Tor des Monats sein können.

Letztendlich passierte nichts mehr und beide Teams nahmen einen Punkt mit. Kleiner Schock für Grün-Weiß zum Schluss: Der Mann des Spiels, Ratifo verletzte sich ohne Gegnereinwirkung in der Nachspielzeit und hielt sich das Knie. Bleibt zu hoffen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist.